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Багов и Магомедов успешно прошли взвешивание перед ACA 141

Багов и Магомедов успешно прошли взвешивание перед ACA 141
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Бойцы Али Багов и Рашид Магомедов успешно прошли взвешивание накануне ACA 141. Али Багов показал на весах 70,8 кг, его соперник Рашид Магомедов – 70,7 кг.

22 июля в Сочи в Ледовом Дворце «Большой» в бою между россиянами определиться последний полуфиналист престижнейшего Grand Prix ACA в легком весе.
Участники чемпионского боя в полулёгком весе Алихан Сулейманов и бразилец Фелипе Фроес также успешно уложились в лимит категории. Россиянин показал на весах — 66,10 кг. Бразилец — 66,30. Бой пройдет за статус временного чемпиона, победитель выйдет на поединок с чемпионом дивизиона Магомедрасулом Хасбулаевым.

Полный кард турнира ACA 141.
Фелипе Фроес (Бразилия) — Алихан Сулейманов (Россия)
Рашид Магомедов (Россия) — Али Багов (Россия)
Вагнер Прадо (Бразилия) — Григор Матевосян (Россия)
Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Джон Тейшейра (Бразилия)
Алтынбек Мамашов (Россия) — Андрей Кошкин (Россия)
Валерий Мясников (Россия) — Хусейн Кушагов (Россия)
Маркос Родригес (Бразилия) — Ислам Омаров (Россия)
Юнус Евлоев (Россия) — Александро Прайя (Бразилия)
Ислам Мешев (Россия) — Мехди Байдулаев (Россия)
Адам Богатырев (Россия) — Рафаэль Пессоа (Бразилия)
Павел Витрук (Россия) — Клеверсон Силва (Бразилия)
Леонардо Лимбергер (Бразилия) — Давлатманд Чупонов (Россия)
Трансляция турнира на aca-mma.com. Начало в 18.30

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