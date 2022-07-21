Пимблетт: Оливейра финиширует Махачева в течение первых трёх раундов

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт считает, что бразилец Чарльз Оливейра одержит победу в бою с россиянином Исламом Махачевым.

«Думаю, Чарльз победит. Он финиширует Махачева в течение первых трёх раундов. Они оба невероятные бойцы. Ислам — техничный боец, но он не дрался с бойцами того калибра, с которыми дрался Чарльз. Ислам не дрался ни с кем из первой десятки и получает титульный бой», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу UFC.

Напомним, Махачев последний бой провёл с представителем США Бобби Грином. Поединок закончился победой Ислама, которую он добыл уже в первом раунде техническим нокаутом. Махачев одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 россиянин уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу.