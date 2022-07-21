Шара Буллет дебютирует в RCC в поединке против Ростовского Мясника

Российский боец Шарабутдин Магомедов (10-0) впервые выйдет в клетку RCC. После феноменального успеха в «Нашем деле», где Шара Буллет дошёл до финала Гран-при, нокаутировал Павла Бурлуцкого и стал чемпионом организации, топовый средневес начинает новый этап в своей карьере.
13 августа в Екатеринбурге его ждёт бой против Сергея Мартынова (16-4). Поединок возглавит турнир RCC Intro 22 и станет настоящим украшением предстоящего шоу.
Все поединки Магомедова завершились нокаутами в первых и вторых раундах: уже в первом поединке он за 43 секунды разобрался с опытным Инкангом Бао и с тех пор неизменно забирал победы во всех встречах.
Сергей Мартынов тоже предпочитает работать в стойке. На его счету уже шесть досрочных побед в 11 поединках.
Турнир RCC Intro 22 пройдёт на арене Академии единоборств РМК. Зрителей ждёт 13 поединков с участием бойцов из России и Бразилии.
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