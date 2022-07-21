UFC официально анонсировал бой между Петром Яном и Шоном О’Мэлли
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), первый номер дивизиона россиянин Пётр Ян (16-3) встретится с 13-м номером рейтинга американцем Шоном О’Мэлли (15-1) на турнире UFC 280 в Абу-Даби, сообщает пресс-служба UFC в социальных сетях.
Фото: UFC
Главным событием турнира станет бой за вакантный титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Ян уступил раздельным судейским решением американцу Алджэмейну Стерлингу, за год до этого отобравшему у него чемпионский титул. О’Мэлли в июле на UFC 276 безрезультатно разошёлся с бразильцем Педро Муньосом – поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.
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