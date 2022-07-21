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Реванш между Дэвином Хэйни и Джорджем Камбососом запланирован на 15 октября

Реванш между Дэвином Хэйни и Джорджем Камбососом запланирован на 15 октября
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американский боксёр Дэвин Хэйни проведёт реванш с австралийцем Джорджем Камбососом 15 октября, сообщил инсайдер Дэн Рафаэль в своих социальных сетях.

Бой должен пройти на «Арене Рода Лейвера» в Мельбурне (Австралия).

Ранее Хэйни сообщал, что есть вероятность, что реванш может не состояться.

Напомним, первый поединок состоялся в июне этого года в Мельбурне (Австралия) и Хэйни победил единогласным решением (116-112, 118-110, 116-112), объединив все пояса основных боксёрских организаций. После австралиец заявил о намерении провести реванш.

В общей сложности на счету Хэйни 28 боёв, в которых он праздновал 28 побед. Камбосос в первом бою с Хэйни потерпел первое поражение в карьере. Всего в его активе 21 поединок.

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