Реванш между Дэвином Хэйни и Джорджем Камбососом запланирован на 15 октября

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американский боксёр Дэвин Хэйни проведёт реванш с австралийцем Джорджем Камбососом 15 октября, сообщил инсайдер Дэн Рафаэль в своих социальных сетях.



Бой должен пройти на «Арене Рода Лейвера» в Мельбурне (Австралия).



Ранее Хэйни сообщал, что есть вероятность, что реванш может не состояться.



Напомним, первый поединок состоялся в июне этого года в Мельбурне (Австралия) и Хэйни победил единогласным решением (116-112, 118-110, 116-112), объединив все пояса основных боксёрских организаций. После австралиец заявил о намерении провести реванш.

В общей сложности на счету Хэйни 28 боёв, в которых он праздновал 28 побед. Камбосос в первом бою с Хэйни потерпел первое поражение в карьере. Всего в его активе 21 поединок.