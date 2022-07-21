Хабиб Нурмагомедов: Тухугов получил контракт на бой 22 октября

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагномедов сообщил, что его соотечественник Зубайра Тухугов получил контракт на бой на турнире UFC 280, который состоится в Абу-Даби 22 октября.



«Получил контракт на бой, UFC 280, Абу-Даби, 22 октября», — написал в своих социальных сетях Хабиб, прикрепив фотографию Тухугова.



Зубайра Тухугов выступает на профессиональном уровне с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Cage Warriors, ProFC, Fight Nights Global.



В последнем бою Зубайра сражался с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Их поединок прошёл 30 октября 2021 года на турнире UFC 267 и закончился победой россиянина. Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе.



Тухугов должен был выступить на турнире UFC Вегас 59, который должен состояться 6 августа, его соперником должен был стать Нейт Ландвер, однако у россиянина возникли проблемы с американской визой.

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