Никита Крылов дал прогноз на бой Ислам Махачев — Чарльз Оливейра

Российский боец ММА Никита Крылов поделился ожиданиями от поединка россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры.
«Я думаю, что роль Хабиба велика на протяжении всей карьеры Ислама. Он – первопроходец из дагестанской школы. Роль Хабиба сложно переоценить и для российского ММА, и в целом. Это великий боец, много сделавший для спорта.
Что касается Ислама и Оливейры. Это своеобразная реинкарнация встречи Хабиба и Тони Фергюсона. Нам так и не удалось увидеть их противостояние и Фергюсона на пике, а Оливейра многим похож: джиу-джитсу и манерой ведения боя. Много пропускает, но не теряется, переходит из обороны к наступательным действиям. Предпочтение отдам дагестанской школе. Вновь в этом весе будет чемпионом россиянин», — приводит слова Крылова Metaratings.
Бой Махачева и Оливейры возглавит турнир UFC 280, который пройдёт в Абу-Даби 22 октября 2022 года.
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