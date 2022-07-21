Стали известны цены билетов на бой Усика и Джошуа

Организаторы реванша между украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) открыли продажи билетов на это событие.



Самый дешёвый билет обойдётся покупателю в 375 саудовских риалов (5838 рублей). Самый дорогой билет стоит 20 тысяч риалов (почти 312 тыс. рублей).



Бой Усика и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.



Напомним, первый поединок бойцов состоялся в октябре 2021 года в Ноттингеме (Великобритания). Победителем стал Александр Усик, уверенно перебоксировавший Джошуа по итогам 12 раундов (117-112, 115-113, 116-112) и отобравший у него титулы WBA Super, IBF и WBO.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020 и проспект супертяжёлого веса британец Фрейзер Кларк выразил мнение, что его соотечественнику Энтони Джошуа не удастся подготовиться к реваншу с украинцем Александром Усиком исключительно за счёт спаррингов.