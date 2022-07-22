Чендлер хочет провести бой с Макгрегором

Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Майкл Чендлер выразил желание провести бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Если Конор вскоре вернётся, то думаю, что мы могли бы устроить искрящий бой. Думаю, это тот поединок, который фанаты хотят видеть. Это самый большой бой из возможных в ММА в настоящий момент. Я пытаюсь сказать это как можно скромнее, но это мощный бой», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.



Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 уступил из-за перелома ноги в третьем бою с американцем Дастином Порье. Поражение стало вторым подряд для ирландца. Пятью месяцами ранее, на турнире UFC 257, он проиграл нокаутом во втором раунде всё тому же Порье. Первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2014 года – тогда Макгрегор победил досрочно.

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