Дагестанец из Манчестера Мокаев: топ-бойцы наилегчайшего дивизиона уже следят за мной

Британский боец наилегчайшей весовой категории UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, готовясь к бою с американцем Чарльзом Джонсоном, высказался об отказе ряда бойцов встретиться с ним в октагоне.
«Вроде бы четверо не согласились на бой. Они сказали, что я никто, в то время как они – в топ-15. Конечно, я понимаю ситуацию. Если они проиграют, то упадут, а я поднимусь выше. А Чарльз Джонсон согласился, и он – боец не хуже, чем те 15 лучших. У него был близкий бой с Брэндоном Ройвалом, который на шестой строчке в рейтинге. Когда я одержу победу над Джонсоном, оповещу топ-15. Мой месседж будет в субботу вечером. Топ-бойцы наилегчайшего дивизиона уже следят за мной. Мне даже не нужно отправлять сообщение – они беспокоятся по моему поводу и без этого, просто наблюдая за моими боями», – цитирует Мокаева MMA Junkie.
Напомним, Мокаев дебютировал в UFC в марте 2022 года поединком с представителем США Коди Дёрденом. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде после того, как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после старта.
Мокаев родился в Буйнакске (Дагестан), но в раннем возрасте переехал в Манчестер. Его бой с Джонсоном состоится 23 июля.
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