О’Мэлли: люди говорят, что Пётр Ян – маленький русский убийца. Думаю, они правы

27-летний американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли лестно высказался о российском экс-чемпионе UFC в легчайшем весе Петре Яне, с которым они проведут поединок на турнире UFC 280 в октябре этого года.
«Люди вокруг говорят, какой Пётр хороший, что он маленький русский убийца и всё такое прочее. Я думаю, что они правы. Я первый, кто это признал. Пётр настолько хорош, насколько это возможно. Но я 11 лет тренировался ради таких моментов, как этот. Я хочу быть суперзвездой, а такие моменты, как этот, — это то, что рождает суперзвёзд. Я иду туда и потушу огни Петра в Абу—Даби 22 октября — вот где рождаются суперзвезды.
Когда мне прозвучало имя Петра Яна, я принял предложение в течение нескольких секунд. Они позвонили мне и спросили: «Эй, что ты об этом думаешь?» Я такой: «Да, я хочу этот бой», — приводит слова О’Мэлли Sportskeeda.
Пётр Ян показал, как отрабатывает тейкдауны.
- 22 июля 2022
-
09:21
-
08:55
-
07:07
-
04:51
-
01:02
- 21 июля 2022
-
23:56
-
22:52
-
21:45
-
20:13
-
19:00
-
17:32
-
17:27
-
16:27
-
16:07
-
15:07
-
15:01
-
14:45
-
13:34
-
13:01
-
12:01
-
11:48
-
11:01
-
10:37
-
10:02
-
09:24
-
07:49
-
07:25
-
05:48
-
05:15
-
02:00
-
01:42
-
01:20
-
00:35
-
00:16
- 20 июля 2022
-
23:41