О’Мэлли: люди говорят, что Пётр Ян – маленький русский убийца. Думаю, они правы

27-летний американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли лестно высказался о российском экс-чемпионе UFC в легчайшем весе Петре Яне, с которым они проведут поединок на турнире UFC 280 в октябре этого года.

«Люди вокруг говорят, какой Пётр хороший, что он маленький русский убийца и всё такое прочее. Я думаю, что они правы. Я первый, кто это признал. Пётр настолько хорош, насколько это возможно. Но я 11 лет тренировался ради таких моментов, как этот. Я хочу быть суперзвездой, а такие моменты, как этот, — это то, что рождает суперзвёзд. Я иду туда и потушу огни Петра в Абу—Даби 22 октября — вот где рождаются суперзвезды.

Когда мне прозвучало имя Петра Яна, я принял предложение в течение нескольких секунд. Они позвонили мне и спросили: «Эй, что ты об этом думаешь?» Я такой: «Да, я хочу этот бой», — приводит слова О’Мэлли Sportskeeda.

Пётр Ян показал, как отрабатывает тейкдауны.