Мокаев: с гордостью представляю Северный Кавказ, являясь гражданином Великобритании
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Британский боец наилегчайшей весовой категории UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что с гордостью представляет свою родную республику, несмотря на то что проживает в Великобритании.
«Я патриот своей родины и всегда буду топить за весь серверный Кавказ и за свою республику Дагестан, а перед политиками я в жизни не прогнусь, особенно перед теми, кто на своих же газует! Даже если они мне предложат 50 машин и 30 квартир, я не знаменосец, но с гордостью представляю Северный Кавказ, являясь гражданином Великобритании и живя в этой стране!» — написал Мокаев.
Ранее Мокаев высказался об отказе ряда бойцов встретиться с ним в октагоне.
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