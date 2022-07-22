Мокаев: с гордостью представляю Северный Кавказ, являясь гражданином Великобритании

Британский боец наилегчайшей весовой категории UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что с гордостью представляет свою родную республику, несмотря на то что проживает в Великобритании.



«Я патриот своей родины и всегда буду топить за весь серверный Кавказ и за свою республику Дагестан, а перед политиками я в жизни не прогнусь, особенно перед теми, кто на своих же газует! Даже если они мне предложат 50 машин и 30 квартир, я не знаменосец, но с гордостью представляю Северный Кавказ, являясь гражданином Великобритании и живя в этой стране!» — написал Мокаев.

Ранее Мокаев высказался об отказе ряда бойцов встретиться с ним в октагоне.