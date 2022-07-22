Чимаев отреагировал на слова о патриотизме от Мокаева, представляющего Великобританию
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, где поддержал британского бойца UFC наилегчайшей весовой категории дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева в вопросе патриотизма. Ранее Мокаев заявил, что с гордостью представляет свою родную республику.
«Мы спортсмены, каждый из нас патриот своей Родины, последнее время все вмешают спорт с политикой, мы выступаем за страну, где мы живём, я горжусь своей Родиной и знаю что моя Родина гордится мной и поддерживает меня.
Мухаммад, все достойные твоей Родины гордятся тобой, брат мой, только победа ИнШаАллах», — написал Чимаев.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
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