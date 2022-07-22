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Определился соперник Зубайры Тухугова на турнире UFC в Абу-Даби

Определился соперник Зубайры Тухугова на турнире UFC в Абу-Даби
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Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов следующий поединок проведёт с представителем Бразилии Лукасом Алмейдой. Об этом информирует REDFURYMMA. Бой состоится на турнире UFC 280 22 октября в Абу-Даби.

В последнем поединке Зубайра также сражался с бойцом из Бразилии. Тухугову противостоял Рикардо Рамос. Их бой состоялся 30 октября 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 267 и закончился победой представителя России. Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе. Ранее о том, что Тухугов выступит на UFC 280 говорил бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагномедов.

Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе:

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