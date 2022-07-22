«Не так уж и сложно». Фроч — о том, что должен сделать Джошуа, чтобы победить Усика

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, британец Карл Фроч высказался о реванше между своим соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. Он состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
«Да, все уже и так говорили это, но он действительно более крупный и сильный, так что, если Энтони будет в состоянии использовать эти качества, то сможет одержать победу. Первое, что ему нужно сделать, прежде чем он выйдет на ринг, это навести в порядок в своей голове.
Я не думаю, что ему следовало уходить от Роба Маккракена, но это изменение может пойти ему на пользу, потому что это может заставить его мыслить по-другому — может, стать более агрессивным. Ему нужно собраться с мыслями и начать верить в себя, иначе у него все пойдёт наперекосяк.
У него есть физическая сила, чтобы победить. Он должен правильно подобрать тактику и грамотно её использовать. Используй джеб, сильно бей по корпусу, а затем переводи удары выше, пока бой продолжается. Просто раздави его, уложи, используй свою физическую силу. Именно так он может выиграть бой и никак иначе. Всё не так уж и сложно», — приводит слова Фроча Boxing Social.
Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:
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