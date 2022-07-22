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Родригес: российские бойцы не обладают таким духом, как ребята из Польши

Родригес: российские бойцы не обладают таким духом, как ребята из Польши
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Бразильский боец смешанных единоборств Фернандо Родригес высказал мнение, что бойцы из России слабее духом, чем поляки или бразильцы.

«Я родом из Бразилии, из мест, где не каждый выживет. Проводил бои в Бразилии, дрался в Польше. После того, как я выступал в KSW, что для меня бои с россиянами? Они не обладают таким духом, как ребята из Польши. А о духе бразильцев я вообще молчу», — приводит слова Родригеса «РЕН ТВ».

Родригес в августе проведёт поединок с Гаджи «Автоматом» Наврузовым. Противостояние состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В последний раз Фернандо выступал в России два года назад, когда проиграл Сергею Харитонову. Для Гаджи «Автомата» бой с Родригесом будет дебютным в ММА.

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