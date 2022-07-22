Родригес: российские бойцы не обладают таким духом, как ребята из Польши

Бразильский боец смешанных единоборств Фернандо Родригес высказал мнение, что бойцы из России слабее духом, чем поляки или бразильцы.



«Я родом из Бразилии, из мест, где не каждый выживет. Проводил бои в Бразилии, дрался в Польше. После того, как я выступал в KSW, что для меня бои с россиянами? Они не обладают таким духом, как ребята из Польши. А о духе бразильцев я вообще молчу», — приводит слова Родригеса «РЕН ТВ».

Родригес в августе проведёт поединок с Гаджи «Автоматом» Наврузовым. Противостояние состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В последний раз Фернандо выступал в России два года назад, когда проиграл Сергею Харитонову. Для Гаджи «Автомата» бой с Родригесом будет дебютным в ММА.