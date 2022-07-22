«У тебя есть шанс». Сехудо дал совет О’Мэлли, как победить Яна

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к соотечественнику, бойцу UFC легчайшего веса Шону О’Мэлли.
«Эй, Шон, я думал, с тобой буду драться я. Однако я всё прекрасно понимаю. Пётр Ян для тебя более выигрышный вариант. Вот несколько бесплатных советов. Полагаю, у тебя есть шанс победить, если будешь использовать свой грэпплинг», — написал Сехудо.
Ян и О’Мэлли проведут поединок на турнире UFC 280 в октябре этого года. Пётр в последнем бою уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. О’Мэлли в июле на UFC 276 безрезультатно разошёлся с бразильцем Педро Муньосом – поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.
Пётр Ян показал, как отрабатывает тейкдауны:
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