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Физиев: Макгрегор рассматривает меня как запасной вариант

Физиев: Макгрегор рассматривает меня как запасной вариант
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Десятый номер рейтинга лёгкого веса UFC Рафаэль Физиев высказался об экс-чемпионе промоушена в двух дивизионах, ирландце Коноре Макгрегоре. Не атк давно Макгрегор раскритиковал фирменное уклонение Физиева от хай-киков, которое зачастую сравнивают с уклонением главного героя из кинотрилогии «Матрица».

«Он как будто прицеливается. Такое ощущение, что рассматривает меня как запасной вариант. А что мне самому его вызывать? Деньги? Я не знаю. Вряд ли он со мной пойдёт. Зачем ему нужно со мной драться, если он может с кем-то более именитым подраться и заработать ещё больше. Поэтому я даже пытаться не стал», — сказал Физиев в интервью на канале «Вестник ММА» в YouTube.

В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке:

Куда пропала реакция Конора? Раньше попасть в него было нельзя — кепкой уж точно. Видео Куда пропала реакция Конора? Раньше попасть в него было нельзя — кепкой уж точно. Видео
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