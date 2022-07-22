Артур Бетербиев рассказал о самочувствии спустя 7 дней после операции

Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о самочувствии после операции, которую он перенёс неделю назад.



«Неделя после операции. Нога уже не болит, хожу довольно свободно, но оказаться в ситуации, когда нельзя тренироваться — довольно странно.



С того момента, как я пришёл в бокс, ежедневные физические нагрузки для меня стали частью моей жизни. Без них сложно представить не только мою жизнь, но и меня самого. Но я нашёл выход. Раз нельзя тренироваться, я активно отдыхаю», — написал Бетербиев.



В ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном бою победил представителя США Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Кремлёв подарил Бетербиеву BMW после победы над Смитом: