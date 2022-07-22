«Дос Аньос его нормально расквасил». Физиев — о сроках восстановления после перелома носа
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Десятый номер рейтинга лёгкого веса UFC Рафаэль Физиев высказался о периоде восстановления после перелома носа, который он получил во время поединка с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.
«Можно ли как-то показать UFC, что у меня всё в порядке с носом, чтобы выйти раньше? Честно сказать, не знаю. Доктор мне сказал, что только через неделю я смогу приступить к каким-либо нагрузкам. Через месяц только мне можно будет носить очки. Это говорит о том, что как минимум через месяц я даже спарринговать ещё, наверное, не начну. На самом деле по носу он мне приложился хорошо. Нос сломался на основании, ещё и спереди немного. Короче, он нормально его расквасил», — сказал Физиев в интервью на канале «Вестник ММА» в YouTube.
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