О’Мэлли сравнил бой с Яном с противостоянием Диллашоу и Стерлинга

27-летний американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли высказался о противостоянии с российским экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном. О'Мэлли и Ян проведут бой на турнире UFC 280 в октябре этого года.
«Ян сейчас — претендент номер один. У него 1-1 против Стерлинга, он побеждал его в первом поединке, мог победить и во втором и сейчас быть чемпионом. Выходить против такого парня – мотивирует. Прямо сейчас это главный бой в легчайшем весе. Наш бой больше, чем противостояние Ти Джея Диллашоу и Алджэмейна Стерлинга», — приводит слова О'Мэлли MMAFighting.
В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Ян уступил раздельным судейским решением американцу Алджэмейну Стерлингу, за год до этого отобравшему у него чемпионский титул. О’Мэлли в июле на UFC 276 безрезультатно разошёлся с бразильцем Педро Муньосом – поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.
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