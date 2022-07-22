Энтони Смит назвал идеального соперника для Макгрегора

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит считает, что Конор Макгрегор никогда не согласится на бой с Майклом Чендлером.



«Да, есть потенциальный бой с Чендлером, но я не знаю, насколько он интересен Макгрегору, особенно с его недостатками в борьбе. Так что я не знаю, какие планы у UFC относительно Конора и кто станет его соперником. Я хотел бы видеть бой Макгрегора и Дэна Хукера. Они отлично подходят друг другу по стилю.



Я не знаю, как хорошо будет продаваться этот бой, но, с другой стороны, нужно ли обращать на это внимание, если одним из бойцов является Конор. С его присутствием всё продаётся само по себе. Честно говоря, я бы хотел увидеть его бой против Дэна», — приводит слова Энтони Смита MiddleEasy.