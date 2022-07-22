Бой Дариуша и Гамрота на UFC 280 будет претендентским

Поединок между ирано-американским бойцом смешанных боевых искусств Бенеилом Дариушем и поляком Матеушем Гамротом станет претендентским. Об этом сообщил Дариуш.
«Победитель подерётся за пояс. Я счастлив. Я хочу драться с лучшими», — цитирует Дариуша инсайдер Бретт Окамото в своих соцсетях.
Напомним, бой пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.
На этом турнире также встретятся бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев. Они подерутся за титул в лёгком весе. Кроме этого, в карде также будут участвовать американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу, которые поспорят за титул в легчайшем дивизионе.
Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.
Матеуш Гамрот свой последний бой проводил на турнире UFC Вегас 57 в ночь с 25 на 26 июня. Его соперником был представитель России Арман Царукян. Поединок завершился победой Гамрота единогласным решением судей.
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