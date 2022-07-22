Бой Магомедов — Мурадов на турнире UFC в Париже был отменён

Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов не сможет выступить на турнире UFC в Париже. Соперником Мурадова должен был стать Абусупьян Магомедов. По информации источника, поединок был отменён.



«Бой Магомедов – Мурадов отменен. У Мурадова есть проблемы с визой», — цитирует источник ТАСС.



Мурадов в последний раз выходил в октагон в августе 2021 года на турнире UFC on ESPN 30, проиграв Джеральду Мершарту сабмишеном во втором раунде. Всего на его счету 32 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 25 побед и потерпел семь поражений.



Абусупьян Магомедов не выступал в ММА с декабря 2020 года. Тогда он победил Сезари Кесика сабмишеном во втором раунде на турнире промоушена KSW. Всего на его счету 29 поединков, в которых он одержал 24 победы и потерпел четыре поражения. Ещё один поединок завершился вничью.

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