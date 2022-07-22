Мурадов выступит на одном турнире с Махачевым и Яном

Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов выступит на турнире UFC 280, который состоится в Абу-Даби 22 октября 2022 года.
«Выступлю на турнире UFC 280. Соперника ищут», — приводит слова Мурадова ТАСС.
Напомним, Мурадов не сможет выступить на турнире UFC в Париже. Соперником Мурадова должен был стать Абусупьян Магомедов, однако бой был отменён.
Мурадов в последний раз выходил в октагон в августе 2021 года на турнире UFC on ESPN 30, проиграв Джеральду Мершарту сабмишеном во втором раунде. Всего на его счету 32 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 25 побед и потерпел семь поражений.
На турнире UFC 280 состоится титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Кроме того, в основном карде турнира встретятся Пётр Ян и Шон О'Мэлли.
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