Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мурадов выступит на одном турнире с Махачевым и Яном

Мурадов выступит на одном турнире с Махачевым и Яном
Комментарии

Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов выступит на турнире UFC 280, который состоится в Абу-Даби 22 октября 2022 года.

«Выступлю на турнире UFC 280. Соперника ищут», — приводит слова Мурадова ТАСС.

Напомним, Мурадов не сможет выступить на турнире UFC в Париже. Соперником Мурадова должен был стать Абусупьян Магомедов, однако бой был отменён.

Мурадов в последний раз выходил в октагон в августе 2021 года на турнире UFC on ESPN 30, проиграв Джеральду Мершарту сабмишеном во втором раунде. Всего на его счету 32 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 25 побед и потерпел семь поражений.

На турнире UFC 280 состоится титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Кроме того, в основном карде турнира встретятся Пётр Ян и Шон О'Мэлли.

Новость по теме
Бой Магомедов — Мурадов на турнире UFC в Париже был отменён
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022