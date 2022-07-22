Эффектный нокаут от Абдул-Рахмана Дудаева на АСА 141. Видео

Российский боец смешанных единоборств Абдул-Рахман Дудаев одержал победу в поединке с бразильцем Джоном Тейшейрой. Бой завершился уже в первом раунде. Дудаев закончил поединок уже на первой минуте — бразилец попробовал пойти на сближение, однако был остановлен эффектным бэкфистом, отправившим Тейшейру в нокаут.

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Для Дудаева эта победа стала 29-й в карьере в профессиональных смешанных единоборствах. На его счету 36 поединков, в которых он потерпел семь поражений.



Джон Тейшейра проводил свой 34-й бой в смешанных единоборствах. Это поражение стало для него восьмым в карьере. На его счету 24 победы и два ничейных исхода.