Четвертьфинал Гран-при ACA закончился дисквалификацией бойцов

Четвертьфинальный поединок Гран-при ACA в лёгком весе между россиянами Али Баговым и Рашидом Магомедовым закончился дисквалификацией бойцов.



Перед пятым раундом в клетку вышел основатель АСА Маирбек Хасиев. Он дисквалифицировал бойцов за пассивное ведение боя.



Перед третьим раундом рефери делал предупреждение бойцам, чтобы вели себя активнее. Непосредственно перед пятым раундом предупреждение было продублировано. Но Маирбек Хасиев принял решение снять бойцов с поединка.



Пока неизвестно, кто из бойцов займёт место в полуфинальном поединке Гран-при легковесов ACA.



Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Абдул-Рахман Дудаев одержал победу в поединке с бразильцем Джоном Тейшейрой.

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