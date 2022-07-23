Алихан Сулейманов стал временным чемпионом АСА в полулёгком весе

Российский боец смешанных единоборств Алихан Сулейманов одержал победу в поединке с бразильцем Фелипе Фроесом. Благодаря этой победе Сулейманов стал временным чемпионом лиги ACA в полулёгком весе.
Бой завершился в четвёртом раунде. Сулейманов успешно провёл приём «север-юг».
Первые три раунда прошли по схожему сценарию — Сулейманов проводил успешные тейкдауны и контролировал в партере. В четвёртой пятиминутке Алихан отправил Фелипе в нокдаун левым хуком и в начале второй минуты вышел на удушающий приём, откуда Фроес не выбрался и похлопал в знак сдачи.
Теперь Сулейманова ждёт бой против регулярного чемпиона АСА Магомедрасула Хасбулаева.
Напомним, ранее в рамках турнира был признан несостоявшимся бой четвертьфинала Гран-при лиги в лёгком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым.
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