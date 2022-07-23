Основатель лиги АСА: на 100 процентов уверен, бой был договорной

Основатель лиги АСА Маирбек Хасиев рассказал о причинах дисквалификации бойцов Али Багова и Рашида Магомедова, которая случилась в перерыве между четвёртым и пятым раундом четвертьфинального боя Гран-при лёгкого дивизиона турнира АСА 141.
«Ребята, если вы с кем-то о чём-то договариваетесь, если ещё что-то подписываетесь, нужно придерживаться договорённостей. Кто бы он ни был — простой он человек, особый. Важно быть хозяевами своих слов и договорённостей. Вот и всё. Я на сто процентов уверен, что это был договорённый бой между участниками — Али Баговым и Рашидом Магомедовым. Такие вещи нельзя делать. И однозначно такие вещи у нас не пройдут.
Что и следовало ожидать после такого боя. Произошла дисквалификация. И уж точно они в Гран-при участвовать не будут. Будут ли они участвовать дальше в лиге или нет, это уже будет решаться отдельно. Договор они заключали с нами, мы его не нарушали. Раз мы их не нарушали, значит, у нас есть все права диктовать свои условия», — передаёт слова Хасиева корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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