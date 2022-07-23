Хасиев раскрыл судьбу гонораров Багова и Магомедова за скандальный бой на АСА 141

Основатель лиги АСА Маирбек Хасиев отреагировал на заявление Али Багова о том, что если ему не оплатят бой, который был завершён дисквалификацией Халка и его соперника Рашида Магомедова, он прекратит выступление в лиге АСА.
«Ради бога, никаких проблем. Всего хорошего. Гонорар мы им не заплатим. Люди пришли посмотреть на хороший бой, мы сделали серьёзные расходы, а нас фактически подставили. Я ещё раз повторю, мы никакого бойца не держим. Двери открыты, как на вход, так и на выход. Тема закрыта, гонорары они не получат», — передаёт редактор отдела Бокс/ММА «Чемпионата» Игорь Брагин.
Напомним, что бой Багова и Магомедова, проходивший в рамках турнира АСА 141, был прекращён дисквалификацией спортсменов после четвёртого раунда. Ранее Маирбек Хасиев заявил о своей уверенности в том, что бой носил договорной характер.
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