Бой россиянина Берхамова с Ларкином на Bellator 283 оставлен без результата

В эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 283, в главном карде которого сошлись представители полусреднего веса – 28-летний россиянин Мухамед Берхамов и 35-летний Лоренц Ларкин.

Поединок был остановлен на отметке 2 минуты 52 секунды первого раунда из-за непреднамеренного попадания локтем. В результате судьи приняли решение не продолжать бой и оставить его без результата.

Отметим, что для Берхамова это был лишь второй поединок на Bellator – в дебютном, в октябре 2021 года, он сабмишеном победил Джалил Уиллиса. Всего на счету Мухамеда 14 боёв в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. У его оппонента опытного оппонента, ранее выступавшего в UFC, Ларкина – 25 побед при семи неудачах.