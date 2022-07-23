Бой россиянина Берхамова с Ларкином на Bellator 283 оставлен без результата
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В эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 283, в главном карде которого сошлись представители полусреднего веса – 28-летний россиянин Мухамед Берхамов и 35-летний Лоренц Ларкин.
Поединок был остановлен на отметке 2 минуты 52 секунды первого раунда из-за непреднамеренного попадания локтем. В результате судьи приняли решение не продолжать бой и оставить его без результата.
Отметим, что для Берхамова это был лишь второй поединок на Bellator – в дебютном, в октябре 2021 года, он сабмишеном победил Джалил Уиллиса. Всего на счету Мухамеда 14 боёв в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. У его оппонента опытного оппонента, ранее выступавшего в UFC, Ларкина – 25 побед при семи неудачах.
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