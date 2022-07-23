Усман Нурмагомедов победил сабмишеном американца Гонсалеса на Bellator 283

В Вашингтоне (США) на стадионе «Эмеральд Куин Казино» в эти минуты проходит турнир Bellator 283, в рамках которого в главном карде сошлись представители лёгкой весовой категории – 24-летний россиянин Усман Нурмагомедов и 30-летний американец Кристофер Гонсалес.
Поединок завершился победой Усмана Нурмагомедова удушающим приёмом (гильотина) на отметке 2 минуты 54 секунды первого раунда. Большую часть пятиминутки бойцы провели в стойке, но после того, как базовый борец Гонсалес пошёл в клинч, он был переведён на канвас и задушен.
Таким образом, Усман одержал четвёртую победу в четырёх боях на Bellator, причём три из них были досрочными. Всего в ММА это его 15-я победа, он не имеет на своём счету поражений. Его оппонент потерпел второе поражение за карьеру при семи победах.
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