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Джексон победил Лиму единогласным решением судей в главном событии Bellator 283

Джексон победил Лиму единогласным решением судей в главном событии Bellator 283
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Эмеральд Куин Казино» проходил турнир Bellator 283, в главном бою которого сошлись представители полусредней весовой категории – 34-летний бразилец Дуглас Лима и 32-летний ямаец Джейсон Джексон.

Поединок продлился все пять раундов. Победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) одержал Джейсон Джексон. Ямайский боец продлил свою победную серию в Bellator до шести поединков. Всего на его счету теперь восемь боёв, семь побед и одно поражение.

Дуглас Лима, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение кряду. На счету бразильца теперь 16 боёв, 10 побед и шесть поражений.

Напомним, в соглавном бою азербайджанский боец Тофик Мусаев нокаутировал американца Сидни Аутло.

Bellator 2022. Bellator 283, Такома, Вашингтон
Дуглас Лима - Джейсон Джексон (W)
23 июля 2022, суббота. 06:35 МСК
Джейсон Джексон
Окончено
UD
Дуглас Лима
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