Видео: Александр Емельяненко подготовил ответ для тех, кто спрашивал о его тренировках
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в телеграм-канале, показав видеозапись со своей тренировки.
«Ответ на многочисленные вопросы «Как проходят тренировки?» — подписал видео Емельяненко.
Александр Емельяненко ответил тем, кто спрашивал о тренировках:
В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Соперники должны сразиться в сентябре в бою по правилам бокса. В последний раз Александр проводил поединок с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние проходило на голых кулаках в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
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