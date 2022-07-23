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Видео: Александр Емельяненко подготовил ответ для тех, кто спрашивал о его тренировках

Видео: Александр Емельяненко подготовил ответ для тех, кто спрашивал о его тренировках
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в телеграм-канале, показав видеозапись со своей тренировки.

«Ответ на многочисленные вопросы «Как проходят тренировки?» — подписал видео Емельяненко.

Александр Емельяненко ответил тем, кто спрашивал о тренировках:

В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Соперники должны сразиться в сентябре в бою по правилам бокса. В последний раз Александр проводил поединок с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние проходило на голых кулаках в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

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