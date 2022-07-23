Хабиб отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова в бою с американцем Гонсалесом
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где дал краткий комментарий о победе своего двоюродного брата 24-летнего Усмана Нурмагомедова в поединке с 30-летним представителем США Кристофером Гонсалесом.
«Братишка порадовал», — написал Хабиб.
Напомним, бой Усмана и Кристофера состоялся на турнире по смешанным единоборствам Bellator 283. Поединок завершился победой Нурмагомедова за счёт удушающего приёма (гильотина) в первом раунде. Большую часть пятиминутки бойцы провели в стойке, но после того, как базовый борец Гонсалес пошёл в клинч, он был переведён на канвас и «задушен».
Хабиб показал необычный приём на тренировке:
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