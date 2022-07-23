Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова в бою с американцем Гонсалесом

Хабиб отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова в бою с американцем Гонсалесом
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где дал краткий комментарий о победе своего двоюродного брата 24-летнего Усмана Нурмагомедова в поединке с 30-летним представителем США Кристофером Гонсалесом.

«Братишка порадовал», — написал Хабиб.

Напомним, бой Усмана и Кристофера состоялся на турнире по смешанным единоборствам Bellator 283. Поединок завершился победой Нурмагомедова за счёт удушающего приёма (гильотина) в первом раунде. Большую часть пятиминутки бойцы провели в стойке, но после того, как базовый борец Гонсалес пошёл в клинч, он был переведён на канвас и «задушен».

Хабиб показал необычный приём на тренировке:

Брат Хабиба идёт путём Махачева. Не бил топовых соперников, но уже требует бой за пояс Брат Хабиба идёт путём Махачева. Не бил топовых соперников, но уже требует бой за пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022