Хабиб отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова в бою с американцем Гонсалесом

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где дал краткий комментарий о победе своего двоюродного брата 24-летнего Усмана Нурмагомедова в поединке с 30-летним представителем США Кристофером Гонсалесом.



«Братишка порадовал», — написал Хабиб.



Напомним, бой Усмана и Кристофера состоялся на турнире по смешанным единоборствам Bellator 283. Поединок завершился победой Нурмагомедова за счёт удушающего приёма (гильотина) в первом раунде. Большую часть пятиминутки бойцы провели в стойке, но после того, как базовый борец Гонсалес пошёл в клинч, он был переведён на канвас и «задушен».

Хабиб показал необычный приём на тренировке: