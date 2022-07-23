О’Мэлли: был бы не прочь побить Яна, а затем сразиться за титул UFC
Поделиться
27-летний американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном, а также рассказал о своей готовности сразиться за титул UFC.
«Прошлый бой с Педро Муньосом на самом деле закончился не так, как я хотел. Но я, как думаю, доказал, что могу сражаться с парнями из топ-10. Сразиться с парнем номер один — большое испытание, и я верю, что справлюсь с ним. Сто процентов, что я заслужу титульный бой.
Жозе сказал, что хочет победить Мераба, а затем бороться за титул. Я был бы не прочь побить Петра, затем позволить Альдо сразиться за титул, а затем уже подраться с победителем той пары. Жозе — легенда, и он заслуживает того, чтобы драться за пояс», — приводит слова О’Мэлли MMA Fighting.
Комментарии
- 23 июля 2022
-
11:26
-
10:49
-
10:34
-
09:56
-
09:45
-
09:36
-
09:17
-
08:44
-
07:29
-
07:08
-
06:29
-
06:10
-
06:03
-
04:01
-
03:35
-
01:13
-
00:55
-
00:45
- 22 июля 2022
-
23:41
-
23:29
-
22:57
-
22:01
-
20:52
-
19:56
-
18:44
-
18:03
-
16:53
-
15:38
-
15:10
-
14:54
-
14:10
-
13:29
-
12:25
-
12:14
-
11:36
Партнерский контент