О’Мэлли: был бы не прочь побить Яна, а затем сразиться за титул UFC

27-летний американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном, а также рассказал о своей готовности сразиться за титул UFC.



«Прошлый бой с Педро Муньосом на самом деле закончился не так, как я хотел. Но я, как думаю, доказал, что могу сражаться с парнями из топ-10. Сразиться с парнем номер один — большое испытание, и я верю, что справлюсь с ним. Сто процентов, что я заслужу титульный бой.



Жозе сказал, что хочет победить Мераба, а затем бороться за титул. Я был бы не прочь побить Петра, затем позволить Альдо сразиться за титул, а затем уже подраться с победителем той пары. Жозе — легенда, и он заслуживает того, чтобы драться за пояс», — приводит слова О’Мэлли MMA Fighting.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: