Хабиб встретился с президентом Bellator Скоттом Кокером. Фото

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с президентом промоушена Bellator Скоттом Кокером и известным спортивным менеджером Али Абдель-Азизом.



«Это была потрясающая ночь на турнире Bellator. Команда выступила на полную катушку, и все выглядели феноменально», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, на турнире Bellator 283, который состоялся в ночь на 23 июля мск, участвовали россияне Усман Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов и Ахмед Магомедов. Каждый из них праздновал победу. Ранее Хабиб отреагировал на успех Усмана, который является его двоюродным братом.

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