Дариуш высказался о фаворите титульного боя в UFC Махачев — Оливейра

Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенеил Дариуш поделился мыслями о фаворите предстоящего титульного поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Чарльз выходит в октагон агрессивным. Ему нужно быть в состоянии находить дистанцию, чтобы наносить удары коленями, ногами и руками. Как я вижу это сейчас, Ислам сосредоточится на контроле, удерживая дистанцию, чтобы найти возможность для тейкдауна. Как только у него это получится, он сможет реализовать свой план на бой. Но если Чарльз продемонстрирует хорошую защиту от тейкдаунов, эта ночь для Ислама окажется долгой. И наоборот, если Ислам сможет провести тейкдаун, долгая ночь будет уже для Чарльза.
Я склоняюсь к тому, чтобы отдать предпочтение Исламу, но, чёрт возьми, мне кажется, что здесь 50 на 50. Оливейра может преуспеть, ведь он крупный, у него хороший размах рук, навыки, он не боится бороться на земле. Я бы отдал предпочтение Исламу, но, как я уже сказал, здесь всё 50 на 50», — приводит слова Дариуша Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале The Schmo в YouTube.
Неизвестные факты про Ислама Махачева:
- 23 июля 2022
-
12:54
-
12:07
-
11:26
-
10:49
-
10:34
-
09:56
-
09:45
-
09:36
-
09:17
-
08:44
-
07:29
-
07:08
-
06:29
-
06:10
-
06:03
-
04:01
-
03:35
-
01:13
-
00:55
-
00:45
- 22 июля 2022
-
23:41
-
23:29
-
22:57
-
22:01
-
20:52
-
19:56
-
18:44
-
18:03
-
16:53
-
15:38
-
15:10
-
14:54
-
14:10
-
13:29
-
12:25