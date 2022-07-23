Дариуш высказался о фаворите титульного боя в UFC Махачев — Оливейра

Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенеил Дариуш поделился мыслями о фаворите предстоящего титульного поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«Чарльз выходит в октагон агрессивным. Ему нужно быть в состоянии находить дистанцию, чтобы наносить удары коленями, ногами и руками. Как я вижу это сейчас, Ислам сосредоточится на контроле, удерживая дистанцию, чтобы найти возможность для тейкдауна. Как только у него это получится, он сможет реализовать свой план на бой. Но если Чарльз продемонстрирует хорошую защиту от тейкдаунов, эта ночь для Ислама окажется долгой. И наоборот, если Ислам сможет провести тейкдаун, долгая ночь будет уже для Чарльза.



Я склоняюсь к тому, чтобы отдать предпочтение Исламу, но, чёрт возьми, мне кажется, что здесь 50 на 50. Оливейра может преуспеть, ведь он крупный, у него хороший размах рук, навыки, он не боится бороться на земле. Я бы отдал предпочтение Исламу, но, как я уже сказал, здесь всё 50 на 50», — приводит слова Дариуша Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале The Schmo в YouTube.

Неизвестные факты про Ислама Махачева: