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Полный кард турнира UFC London: Блэйдс — Аспиналл, Крылов — Густафссон и другие бои

Полный кард турнира UFC London: Блэйдс — Аспиналл, Крылов — Густафссон и другие бои
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23 июля пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC London. В главном событии спортивного шоу выступят американец Кёртис Блэйдс и британец Том Аспиналл, выступающие в тяжёлой весовой категории. В основном карде также сразится российский боец Никита Крылов. Противостоять ему будет швед Александр Густафссон.

UFC London. Главный кард

Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл
Джек Херманссон – Крис Кёртис
Пэдди Пимблетт – Джордан Ливитт
Никита Крылов – Александр Густафссон
Молли Маккэнн – Ханна Голди
Пол Крэйг – Волкан Оздемир

Предварительный кард

Марк Диакези – Дамир Хадзович
Чарльз Роса – Натаниэль Вуд
Макван Амирхани – Джонатан Пирс
Чарльз Джонсон – Мухаммад Мокаев
Джей Херберт – Кайл Нельсон
Мэнди Бём – Виктория Леонардо
Николас Далби – Клаудио Силва
Мейсон Джонс – Людовит Клейн

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