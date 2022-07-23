Полный кард турнира UFC London: Блэйдс — Аспиналл, Крылов — Густафссон и другие бои

23 июля пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC London. В главном событии спортивного шоу выступят американец Кёртис Блэйдс и британец Том Аспиналл, выступающие в тяжёлой весовой категории. В основном карде также сразится российский боец Никита Крылов. Противостоять ему будет швед Александр Густафссон.



UFC London. Главный кард



Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл

Джек Херманссон – Крис Кёртис

Пэдди Пимблетт – Джордан Ливитт

Никита Крылов – Александр Густафссон

Молли Маккэнн – Ханна Голди

Пол Крэйг – Волкан Оздемир



Предварительный кард



Марк Диакези – Дамир Хадзович

Чарльз Роса – Натаниэль Вуд

Макван Амирхани – Джонатан Пирс

Чарльз Джонсон – Мухаммад Мокаев

Джей Херберт – Кайл Нельсон

Мэнди Бём – Виктория Леонардо

Николас Далби – Клаудио Силва

Мейсон Джонс – Людовит Клейн