Хабиб по пятибалльной шкале оценил выступление Рабаданова на Bellator 283

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб отреагировал на победу своего соотечественника, бойца ММА Гаджи Рабаданова, одержанную им в поединке предварительного карда с представителем США Бобби Кингом на турнире Bellator 283. Соответствующий пост Хабиб разместил в своих социальных сетях.
«Отработал на пятёрку», — написал Нурмагомедов.
Напомним, бой Рабаданова и Кинга продлился три раунда. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. На протяжении всего противостояния Гаджи владел инициативой. В первом раунде он провёл тейкдаун и мог завершать бой досрочно, но соперник вышел из трудного положения. Во втором Рабаданов пробовал провести удушающий и болевой приёмы, однако Кинг выстоял. Третий раунд также остался за Рабадановым.
Хабиб показал, как накачать плечи:
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