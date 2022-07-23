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Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира ACA 141

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира ACA 141
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Стали известны имена бойцов, которые получили бонусы по итогам турнира по смешанным единоборствам ACA 141. Спортивное мероприятие прошло вчера, 22 июля.

Бонус за лучшее выступление вечера достался россиянину Абдулу-Рахману Дудаеву (эффектным нокаутом одолел бразильца Джона Тейшейру). Бонус за финиш получили представитель России Давлатманд Чупонов (одолел бразильца Леонардо Лимбергера), россиянин Адам Богатырёв (победил Рафаэля Пессоа из Бразилии), россиянин Ислам Омаров (праздновал победу в поединке с бразильцем Маркосом Родригесом) и россиянин Алихан Сулейманов (одолел бразильца Фелипе Фроеса) — после этой победы Сулейманов стал временным чемпионом лиги ACA в полулёгком весе. Теперь он должен встретиться с чемпионом АСА Магомедрасулом Хасбулаевым.

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