Мокаев обратился к Джонсону в преддверии их очного боя на UFC London
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Британский боец наилегчайшей весовой категории UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему будущему сопернику, американцу Чарльзу Джонсону.
«Я не знаю, как эти тощие ноги смогут остановить мои тейкдауны. Я говорю тебе, Чарльз, я уложу тебя. Посмотрим, сможешь ли ты остановить меня», — написал Мокаев.
В главном бою UFC London выступят американец Кёртис Блэйдс и британец Том Аспиналл, выступающие в тяжёлой весовой категории.
Ранее Мокаев заявил, что с гордостью представляет Северный Кавказ, несмотря на то что проживает в Великобритании. Позже на эти слова отреагировал известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.
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