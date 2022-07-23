Сарнавский: Хасиев правильно поступил, это была какая-то вата, а не бой

Российский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга АСА в лёгком весе Александр Сарнавский оценил решение основателя лиги Майрбека Хасиева остановить бой Рашида Магомедова и Али Багова.
«Не ожидал, что такое произойдёт, но это было правильное решение лиги. Уже реально все понимали, включая меня, что это какая-то вата, а не бой. Майрбек Хасиев правильно поступил, остановив встречу.
Почему бой не остановил сам судейский корпус? Наверное, судьи не имеют на это право. Сколько было таких скучных и непонятных боёв, когда никто их не останавливал. В других лигах хватало примеров того, когда подобные поединки проходили до финальной сирены. В России остановить такой бой может только Хасиев. Если ему что-то не нравится, он говорил это в лицо и сразу», — приводит слова Сарнавского Metaratings.
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