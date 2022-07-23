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Оливейра: я готов ко всему, что подготовит Махачев

Оливейра: я готов ко всему, что подготовит Махачев
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра не считает, что у россиянина Ислама Махачева будет преимущество в партере.

«Партер — территория Махачева, так что он определённо попытается меня перевести, но если он это сделает, то сможет ли он победить лучшего сабмиттера в истории UFC? Я не уверен. Ислам из тех парней, что сражаются в партере, но мне это не мешает. Я готов ко всему, что он подготовит», — приводит слова Оливейры MMAJunkie.

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не «сделал» вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

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