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Александр Емельяненко показал видео из бани

Александр Емельяненко показал видео из бани
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Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал, как он восстанавливается в бане.

«Сегодня баня у меня. Сегодня полуотдых. Завтра восстанавливающий день, буду весь день спать, может, выйду, куплю яблок и потом домой. А сейчас надо на камушки поддать чуть-чуть. Сила и честь!» — сказал Емельяненко на видео.

В настоящее время Александр усиленно готовится к поединку с Вячеславом Дациком. Ранее стало известно, что бойцы сразятся 24 сентября. Противостояние пройдёт по правилам бокса.

В последний раз Емельяненко проводил бой с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок проходил на голых кулаках и завершился победой Александра решением судей. Дацик в последнем поединке техническим нокаутом одолел бразильца Антониу Силву.

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