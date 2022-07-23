Мухаммад Мокаев победил Чарльза Джонсона единогласным решением судей

Британский боец наилегчайшей весовой категории UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев одержал победу в поединке с американцем Чарльзом Джонсоном. Бой прошёл в рамках предварительного карда турнира UFC London.



Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мокаеву — 30-27, 30-27, 30-27.



Для Мокаева эта победа стала второй в двух боях в UFC и восьмой в девяти поединках в ММА. Джонсон потерпел третье поражение в 14 поединках в ММА.



UFC London. Результаты



Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл

Джек Херманссон – Крис Кёртис

Пэдди Пимблетт – Джордан Ливитт

Никита Крылов – Александр Густафссон

Молли Маккэнн – Ханна Голди

Пол Крэйг – Волкан Оздемир



Предварительный кард



Марк Диакези – Дамир Хадзович

Чарльз Роса – Натаниэль Вуд

Макван Амирхани – Джонатан Пирс

Чарльз Джонсон – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева единогласным решением судей

Джей Херберт – Кайл Нельсон — победа Херберта единогласным решением судей

Мэнди Бём – Виктория Леонардо — победа Леонардо единогласным решением судей

Николас Далби – Клаудио Силва — победа Далби единогласным решением судей.