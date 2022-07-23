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Мухаммад Мокаев победил Чарльза Джонсона единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев победил Чарльза Джонсона единогласным решением судей
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Британский боец наилегчайшей весовой категории UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев одержал победу в поединке с американцем Чарльзом Джонсоном. Бой прошёл в рамках предварительного карда турнира UFC London.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мокаеву — 30-27, 30-27, 30-27.

Для Мокаева эта победа стала второй в двух боях в UFC и восьмой в девяти поединках в ММА. Джонсон потерпел третье поражение в 14 поединках в ММА.

UFC London. Результаты

Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл
Джек Херманссон – Крис Кёртис
Пэдди Пимблетт – Джордан Ливитт
Никита Крылов – Александр Густафссон
Молли Маккэнн – Ханна Голди
Пол Крэйг – Волкан Оздемир

Предварительный кард

Марк Диакези – Дамир Хадзович
Чарльз Роса – Натаниэль Вуд
Макван Амирхани – Джонатан Пирс
Чарльз Джонсон – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева единогласным решением судей
Джей Херберт – Кайл Нельсон — победа Херберта единогласным решением судей
Мэнди Бём – Виктория Леонардо — победа Леонардо единогласным решением судей
Николас Далби – Клаудио Силва — победа Далби единогласным решением судей.

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