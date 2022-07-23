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Никита Крылов нокаутировал Александра Густафссона на турнире UFC в Лондоне

Никита Крылов нокаутировал Александра Густафссона на турнире UFC в Лондоне
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11-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов одержал победу в поединке с Александром Густафссоном. Бой завершился уже в первом раунде победой Крылова нокаутом.

Крылов одержал 28-ю победу в 37 поединках в смешанных единоборствах. Густафссон потерпел восьмое поражение в 26 боях.

UFC London. Результаты

Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл
Джек Херманссон – Крис Кёртис
Пэдди Пимблетт – Джордан Ливитт
Никита Крылов – Александр Густафссон
Молли Маккэнн – Ханна Голди — победа Маккэнн нокаутом в первом раунде
Пол Крэйг – Волкан Оздемир — победа Оздемира техническим нокаутом в первом раунде

Предварительный кард

Мейсон Джонс – Людовит Клейн — победа Клейна единогласным решением судей
Марк Диакеси – Дамир Хаджович — победа Диакеси единогласным решением судей
Чарльз Роса – Натаниэль Вуд — победа Вуда единогласным решением судей
Макван Амирхани – Джонатан Пирс — победа Пирса техническим нокаутом во втором раунде
Чарльз Джонсон – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева единогласным решением судей
Джей Херберт – Кайл Нельсон — победа Херберта единогласным решением судей
Мэнди Бём – Виктория Леонардо — победа Леонардо единогласным решением судей
Николас Долби – Клаудиу Силва — победа Долби единогласным решением судей.

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