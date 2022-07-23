Никита Крылов нокаутировал Александра Густафссона на турнире UFC в Лондоне

11-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов одержал победу в поединке с Александром Густафссоном. Бой завершился уже в первом раунде победой Крылова нокаутом.



Крылов одержал 28-ю победу в 37 поединках в смешанных единоборствах. Густафссон потерпел восьмое поражение в 26 боях.



UFC London. Результаты



Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл

Джек Херманссон – Крис Кёртис

Пэдди Пимблетт – Джордан Ливитт

Никита Крылов – Александр Густафссон

Молли Маккэнн – Ханна Голди — победа Маккэнн нокаутом в первом раунде

Пол Крэйг – Волкан Оздемир — победа Оздемира техническим нокаутом в первом раунде



Предварительный кард



Мейсон Джонс – Людовит Клейн — победа Клейна единогласным решением судей

Марк Диакеси – Дамир Хаджович — победа Диакеси единогласным решением судей

Чарльз Роса – Натаниэль Вуд — победа Вуда единогласным решением судей

Макван Амирхани – Джонатан Пирс — победа Пирса техническим нокаутом во втором раунде

Чарльз Джонсон – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева единогласным решением судей

Джей Херберт – Кайл Нельсон — победа Херберта единогласным решением судей

Мэнди Бём – Виктория Леонардо — победа Леонардо единогласным решением судей

Николас Долби – Клаудиу Силва — победа Долби единогласным решением судей.