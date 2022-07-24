Пимблетт одержал победу в поединке с Ливиттом на турнире UFC в Лондоне

Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт одержал победу в поединке с Джорданом Ливиттом. Бой завершился уже во втором раунде — Пимблетт успешно провёл приём.



Пимблетт одержал 19-ю победу в 22 поединках в ММА. Ливитт потерпел второе поражение в 12 боях.



UFC London. Результаты



Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл

Джек Херманссон – Крис Кёртис — победа Херманссона единогласным решением судей

Пэдди Пимблетт – Джордан Ливитт — победа Пимблетта приёмом во втором раунде

Никита Крылов – Александр Густафссон — победа Крылова нокаутом в первом раунде

Молли Маккэнн – Ханна Голди — победа Маккэнн техническим нокаутом в первом раунде

Пол Крэйг – Волкан Оздемир — победа Оздемира техническим нокаутом в первом раунде



Предварительный кард



Мейсон Джонс – Людовит Клейн — победа Клейна единогласным решением судей

Марк Диакеси – Дамир Хаджович — победа Диакеси единогласным решением судей

Чарльз Роса – Натаниэль Вуд — победа Вуда единогласным решением судей

Макван Амирхани – Джонатан Пирс — победа Пирса техническим нокаутом во втором раунде

Чарльз Джонсон – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева единогласным решением судей

Джей Херберт – Кайл Нельсон — победа Херберта единогласным решением судей

Мэнди Бём – Виктория Леонардо — победа Леонардо единогласным решением судей

Николас Долби – Клаудиу Силва — победа Долби единогласным решением судей.