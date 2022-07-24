Том Аспиналл проиграл Кёртису Блэйдсу в первом раунде из-за травмы ноги

Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блейдс одержал победу в поединке с Томом Аспиналлом. Бой завершился уже в первом раунде — спортсмены активно начали поединок, Аспиналл попробовал пробить лоукик, однако во время удара он повредил себе коленный сустав и не смог продолжить поединок.



Блейдс одержал 17-ю победу в 21 поединке в ММА. На его счету три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся. Аспиналл потерпел третье поражение в 15 боях.



UFC London. Результаты



Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл — победа Блейдса техническим нокаутом в первом раунде (медицинская остановка боя)

Джек Херманссон – Крис Кёртис — победа Херманссона единогласным решением судей

Пэдди Пимблетт – Джордан Ливитт — победа Пимблетта приёмом во втором раунде

Никита Крылов – Александр Густафссон — победа Крылова нокаутом в первом раунде

Молли Маккэнн – Ханна Голди — победа Маккэнн техническим нокаутом в первом раунде

Пол Крэйг – Волкан Оздемир — победа Оздемира техническим нокаутом в первом раунде



Предварительный кард



Мейсон Джонс – Людовит Клейн — победа Клейна единогласным решением судей

Марк Диакеси – Дамир Хаджович — победа Диакеси единогласным решением судей

Чарльз Роса – Натаниэль Вуд — победа Вуда единогласным решением судей

Макван Амирхани – Джонатан Пирс — победа Пирса техническим нокаутом во втором раунде

Чарльз Джонсон – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева единогласным решением судей

Джей Херберт – Кайл Нельсон — победа Херберта единогласным решением судей

Мэнди Бём – Виктория Леонардо — победа Леонардо единогласным решением судей

Николас Долби – Клаудиу Силва — победа Долби единогласным решением судей.

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