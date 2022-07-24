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Том Аспиналл проиграл Кёртису Блэйдсу в первом раунде из-за травмы ноги

Том Аспиналл проиграл Кёртису Блэйдсу в первом раунде из-за травмы ноги
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Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блейдс одержал победу в поединке с Томом Аспиналлом. Бой завершился уже в первом раунде — спортсмены активно начали поединок, Аспиналл попробовал пробить лоукик, однако во время удара он повредил себе коленный сустав и не смог продолжить поединок.

Блейдс одержал 17-ю победу в 21 поединке в ММА. На его счету три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся. Аспиналл потерпел третье поражение в 15 боях.

UFC London. Результаты

Кёртис БлэйдсТом Аспиналл — победа Блейдса техническим нокаутом в первом раунде (медицинская остановка боя)
Джек Херманссон – Крис Кёртис — победа Херманссона единогласным решением судей
Пэдди Пимблетт – Джордан Ливитт — победа Пимблетта приёмом во втором раунде
Никита Крылов – Александр Густафссон — победа Крылова нокаутом в первом раунде
Молли Маккэнн – Ханна Голди — победа Маккэнн техническим нокаутом в первом раунде
Пол Крэйг – Волкан Оздемир — победа Оздемира техническим нокаутом в первом раунде

Предварительный кард

Мейсон Джонс – Людовит Клейн — победа Клейна единогласным решением судей
Марк Диакеси – Дамир Хаджович — победа Диакеси единогласным решением судей
Чарльз Роса – Натаниэль Вуд — победа Вуда единогласным решением судей
Макван Амирхани – Джонатан Пирс — победа Пирса техническим нокаутом во втором раунде
Чарльз Джонсон – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева единогласным решением судей
Джей Херберт – Кайл Нельсон — победа Херберта единогласным решением судей
Мэнди Бём – Виктория Леонардо — победа Леонардо единогласным решением судей
Николас Долби – Клаудиу Силва — победа Долби единогласным решением судей.

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