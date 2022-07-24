Яркая победа Пимблетта и другие результаты боёв UFC London

В ночь с 23 на 24 июля на арене The O2 в Лондоне состоялся турнир UFC London. Одним из главных противостояний вечера стал бой с участием англичанина Пэдди Пимблетта и американца Джордана Ливитта. Британец, пользуясь максимальной поддержкой родных трибун, одержал третью подряд победу в UFC удушающим приёмом во втором раунде.



Также в главном карде UFC London выделялся бой Кёртиса Блэйдса и Тома Аспиналла, который завершился уже в первом раунде из-за травмы Аспиналла, и поединок Джека Херманссона с Крисом Кёртисом, где швед одержал победу единогласным решением судей. Вашему вниманию – все результаты вечера.



UFC London. Результаты



Главный кард



Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл — победа Блэйдса техническим нокаутом в первом раунде (медицинская остановка боя)

Джек Херманссон – Крис Кёртис — победа Херманссона единогласным решением судей

Пэдди Пимблетт – Джордан Ливитт — победа Пимблетта удушающим приёмом во втором раунде

Никита Крылов – Александр Густафссон — победа Крылова нокаутом в первом раунде

Молли Маккэнн – Ханна Голди — победа Маккэнн техническим нокаутом в первом раунде

Пол Крэйг – Волкан Оздемир — победа Оздемира техническим нокаутом в первом раунде



Предварительный кард



Мейсон Джонс – Людовит Клейн — победа Клейна единогласным решением судей

Марк Диакеси – Дамир Хаджович — победа Диакеси единогласным решением судей

Чарльз Роса – Натаниэль Вуд — победа Вуда единогласным решением судей

Макван Амирхани – Джонатан Пирс — победа Пирса техническим нокаутом во втором раунде

Чарльз Джонсон – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева единогласным решением судей

Джей Херберт – Кайл Нельсон — победа Херберта единогласным решением судей

Мэнди Бём – Виктория Леонардо — победа Леонардо единогласным решением судей

Николас Долби – Клаудиу Силва — победа Долби единогласным решением судей.