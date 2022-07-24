Яркая победа Пимблетта и другие результаты боёв UFC London

В ночь с 23 на 24 июля на арене The O2 в Лондоне состоялся турнир UFC London. Одним из главных противостояний вечера стал бой с участием англичанина Пэдди Пимблетта и американца Джордана Ливитта. Британец, пользуясь максимальной поддержкой родных трибун, одержал третью подряд победу в UFC удушающим приёмом во втором раунде.
Также в главном карде UFC London выделялся бой Кёртиса Блэйдса и Тома Аспиналла, который завершился уже в первом раунде из-за травмы Аспиналла, и поединок Джека Херманссона с Крисом Кёртисом, где швед одержал победу единогласным решением судей. Вашему вниманию – все результаты вечера.
UFC London. Результаты
Главный кард
Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл — победа Блэйдса техническим нокаутом в первом раунде (медицинская остановка боя)
Джек Херманссон – Крис Кёртис — победа Херманссона единогласным решением судей
Пэдди Пимблетт – Джордан Ливитт — победа Пимблетта удушающим приёмом во втором раунде
Никита Крылов – Александр Густафссон — победа Крылова нокаутом в первом раунде
Молли Маккэнн – Ханна Голди — победа Маккэнн техническим нокаутом в первом раунде
Пол Крэйг – Волкан Оздемир — победа Оздемира техническим нокаутом в первом раунде
Предварительный кард
Мейсон Джонс – Людовит Клейн — победа Клейна единогласным решением судей
Марк Диакеси – Дамир Хаджович — победа Диакеси единогласным решением судей
Чарльз Роса – Натаниэль Вуд — победа Вуда единогласным решением судей
Макван Амирхани – Джонатан Пирс — победа Пирса техническим нокаутом во втором раунде
Чарльз Джонсон – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева единогласным решением судей
Джей Херберт – Кайл Нельсон — победа Херберта единогласным решением судей
Мэнди Бём – Виктория Леонардо — победа Леонардо единогласным решением судей
Николас Долби – Клаудиу Силва — победа Долби единогласным решением судей.
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